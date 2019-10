XXIV Premio “Scrivere per Amore”, a Verona.

“Scrivere per Amore” significa: incontri, dialoghi, conversazioni fra poesia e letteratura, sull’amore per i libri e i libri sull’amore, quale dinamico gioco di squadra della Città dell’Amore, con grandi protagonisti, come Michela Marzano, Davide Rondoni, Eliana Liotta, Marino Niola, Leonetta Bentivoglio, Andrea Marcolongo e molti altri. Tutto per rivivere il grande mito, creato da William Shakespeare. Finalisti, in gara per il pregiato Premio 2019, sono Stefania Bertola, con “Divino Amore”, Anne Cathrine Bomann, con “L’ora di Agathe”, e Romolo Bugaro, con “Non c’è stata nessuna battaglia”. Giovanna Tamassia, presidente del Club di Giulietta: ”Da anni curiamo il mito shakespeariano e la tradizione epistolare delle lettere a Giulietta… Dalle lettere a alla letteratura, a Verona, da sempre, si scrive d’Amore. Proprio qui, dove Shakespeare ha narrato la storia degli amanti più famosi, nasce un festival dedicato alla scrittura per amore, nelle sue più varie declinazioni”. Un’iniziativa, che si è rafforzata nel tempo, che avrà fulgente futuro, e che negli ultini anni ha alimentato attenzione e speculazione appassionate, sul grande tema, denominato Amore. Ospiteranno i diversi momenti del Premio il Palazzo della Gran Guardia; Villa Brenzoni Bassani, - Sant’Ambrogio di Valpolicella; il Cinema Kappadue, la Società Letteraria, la Biblioteca Capitolare ed i Teatro Nuovo, Verona, www.premioscrivereperamore.it.

Pierantonio Braggio