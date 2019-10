XV ArtVerona. A Veronafiere, dall’11 al 13 ottobre 2019. Grande e

Completeranno la kermesse 8 appuntamenti e format di ricerca, nonché l’assegnazione di dodici premi e riconoscimenti, fra i quali il Premio Casarini dell’Hotel Due torri, Verona, che si onra della presenza, nel proprio edificio, di preziosi affreschi dell’artista veronese, Pino Casarini. Un evento, quest’anno, ArtVerona, che s’allargherà allr Gallerie Mercatali – due grandi capannoni dell’ex Mercato Ortofrutticolo veronese – i quali, con i loro 6400 mq, offriranno spazio al Loony Park, grande installazione ambientale di Norma Jeane. La XV ArtVerona è stata annunciata da Giovanni Maccagnani, vicepresidente di Veronafiere, dal presidente dell’Accademia di Belle Arti, Marco Giaracuni, dal direttore, Francesco Ronzon, da Francesca Briani, assessore alla Cultura del Comune di Verona, da Elena Amadini, Exhibition manager Stone&Design di Veronafiere, da Adriana Polveroni, direttrice artistica di ArtVerona, e dai curatori di mostre, Paola Tognon, Jessica Bianchera e Christian Caliandro. Maccagnani:“ArtVerona festeggia quest’anno la sua quindicesima edizione, presentandosi nel panorama fieristico nazionale, come una fiera matura e concreta” – ha commentato Giovanni Maccagnani, alla presentazione di ArtVerona, che si è svolta oggi all’Accademia di Belle Arti di Verona. – “La manifestazione, infatti, si caratterizza per essere sia un appuntamento di mercato, con un’ottima selezione della qualità della proposta delle gallerie, sia come un evento culturale, a beneficio dell’intero territorio”.

Pierantonio Braggio