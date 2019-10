Musica dedicata a…. torna al Circolo Ufficiali

Tre serate dedicate a Lucio Battisti, Mia Martini, Lucio Dalla, rispettivamente il 25 ottobre, 8 novembre, 22 novembre, che andranno in scena a Verona all’interno del prestigioso Circolo Ufficiali di Castelvecchio, finalmente riaperto al pubblico.

La formula proposta da Susanna Barcotto nasce dal precedente progetto “Omaggio a…”, un viaggio emozionale dove musica e parole saranno protagoniste di due ore di spettacolo accompagnando il pubblico anche attraverso immagini e video dell’artista, per ripercorrere insieme vita, curiosità, aneddoti, e naturalmente ascoltando e cantando i brani più significativi di artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Un salotto musicale che si caratterizza come concerto intimo, raccolto, un connubio tra artisti e pubblico eterogeneo per valorizzare l’arte musicale, non solo attraverso l’esecuzione delle canzoni, come in un classico concerto di cover band, ma anche grazie a riflessioni e contestualizzazioni inerenti il periodo storico nel quale gli artisti hanno operato.

Il progetto, oltre agli artisti veronesi Alessandro De Magistris (Lucio Dalla) e Bruna Sardo(Mia Martini), in questa nuova edizione vede la prestigiosa partecipazione di Massimo Luca, chitarrista e compositore che ha suonato e contribuito alla nascita di brani storici di Lucio Battisti.

I tre appuntamenti si preannunciano come prima e unica tappa cittadina poiché successivamente la rassegna si trasferirà oltre i confini veronesi e replicata in occasione di eventi aziendali.

La rassegna vede la partecipazione di CentroufficioSrl di Zevio come main sponsor.

Il costo del biglietto (posto unico) è di 15,00 euro per il singolo evento e di 39,00 euro se acquistato in abbonamento per le tre serate.

I Biglietti sono acquistabili la sera dello spettacolo, o prenotabili tramite quinta parete@quintaparete.it - 349 6171250, o in prevendita presso POSTA CAFÈ - Via Casa Zamboni, 20 - Arbizzano di Negrar - 045 6020568 e GRAZIA VINTAGE – Rigaste San Zeno 11 – Verona o via web.