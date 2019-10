Zeno Colombara vince a Biella la Battaglia delle Alpi

BIELLA – Grande exploit degli atleti di Bottega CrossFit di Montorio, Verona, in occasione della sesta edizione della Bota, la Battle of the Alps che si è disputata sabato 12 e domenica 13 ottobre all'interno del CrossFit Biella. Nella categoria Men Over 77, Zeno Colombara ha ottenuto la vittoria all'ultimo wod della domenica, mentre il fratello Matteo ha conquistato una prestigiosa quinta posizione nella categoria Men 77.



Una gara combattuta ed incerta dall'inizio alla fine, quella della categoria dedicata agli atleti con più di 77 chili, che ha visto Zeno chiudere i tre workout del sabato primo e due volte sesto: “Il terzo wod – ha raccontato l'atleta veronese, già vincitore a giugno della Verona Raving Battle 2019 – è stato il più difficile: si trattava di un For Time di 14' con venti Complex a 70kg, ma, alla fine, mi sono riuscito a difendere dignitosamente.”



Vittoria che si è poi concretizzata la domenica, con un quarto wod chiuso in seconda posizione ed un quinto stravinto: “Ho capito che avrei potuto vincere quando è uscito l'ultimo wod: ero ancora terzo a cinque punti dal primo, ma per mia fortuna è uscito l'Extended Walk... e dato che io cammino più sulle mani che con i piedi, ho vinto.” Alle sue spalle, Danny Micco e Luca Simonelli, entrambi atleti della CrossFit 783 di Romentino, Novara.



Ora sia Zeno che Matteo Colombara, che con l'amico Paolo Tessari hanno aperto la Bottega CrossFit di Montorio, Verona, a giugno 2019, hanno già messo nel mirino il Fall Series 2019, importante gara internazionale che si svolgerà tra il 20 ed il 22 dicembre al Paladesio di Desio, Monza e Brianza, a pochi chilometri da Monza.