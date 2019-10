“Il grande libro dei funghi e degli altri sapori del bosco”. Un’opera del giornalista Morello Pecchioli, Verona, dedicata agli appassionati del bosco e della cucina.

Ma, “Il grande libro dei funghi e degli altri sapori del bosco”, non si limita a illustrarci solo quanto arricchisce la mente, ma, riporta anche settanta ricette, a base di funghi, quarantasette ricette, alle castagne, e ventinove, ai tartufi: una proposta abbondante e differenziata, per tipo di prodotto del bosco, creatore di profumo e d’incanto. Morello Pecchioli segnala, nell’introduzione, che il suo libro non è stato steso per i cercatori di funghi o di tartufi, che, in materia, appunto, già conoscono bene il loro interessante ‘mestiere’ e trovano, peraltro, consigli e opinioni, in molte altre pubblicazioni, e che, se, nella sua prima parte, il piacevole volume s’occupa di storie, curiosità e d’aneddoti, legati ai “frutti” del bosco, nella seconda, esso mira, al tempo, a stimolare il cuoco, che c’è nel Lettore, a realizzare ricette, esaltatrici dei sapori, come già cennato, di funghi, di tartufi e di castagne, cucinando piatti gustosi. Ad ogni inizio d’ognuna delle tre parti menzionate, un’ulteriore, particolareggiata introduzione racconta al Lettore storia ed impiego, nei tempi, del prodotto di bosco, cui detta parte è dedicata. Chiude la preziosa opera un glossario, che aiuta a capire qualche vocabolo, specifico del settore, di non facile comprensione. Il volume, copertina cartonata, 276 pp., è edito da Gribaudo - IF, Milano, 2019. Un lavoro accurato ed interessante, dunque, che permette di meglio conoscere il bosco, il suo verde ed i suoi frutti, ma che, pur in grado d’accoglierci, chiede massima attenzione, in fatto di rispetto dell’ambiente.

Pierantonio Braggio