L’Orchestra Sinfonica Schnittke, Mosca, a Verona.

Un Concerto sinfonico dell’Orchestra Sinfonica Schnittke di Mosca è previsto, nel Teatro Filarmonico, per la sera del 28 ottobre 2019, alle ore 20,30. Il programma prevede:

P. I. Čajkovskij, Romeo e Giulietta (ouverture-fantasia) e Variazioni su un tema rococò, per violoncello e orchestra, Op. 33.

M. P. Musorgskij, La notte di San Giovanni sul Monte Calvo.

A. K. Glazunov, Grand Adagio, per violino e orchestra (dal balletto Raymonda).

N. Paganini, Perpetuum mobile, per violino e orchestra.

G. Verdi, La forza del destino (ouverture).

D. D. Šostakovič, Il bullone Op. 27.

Dirigerà il concerto Igor Gromov, mentre, Alla Kurdyumova sarà al violoncello e Nina Taran, al violino. L’Orchestra Sinfonica dell’Istituto Musicale Statale Schnitke, Mosca, è in attività da diciannove anni. Il suo primo concerto ebbe luogo, nella Sala Grande del Conservatorio di Mosca, il 15 novembre 2000, a ricordo del grande compositore Alfred Schnittke (1934-1998), www.accademiafilarmonica.org.

Pierantonio Braggio