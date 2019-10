JOB&ORIENTA 2019, a Veronafiere. La XXIX edizione, dal 28 novembre al 30 novembre 2019.

I tempi trascorrono velocemente e l’innovazione, specialmente tecnologica, non conosce soste, pretendendo, al tempo attenta attenzione alla sua evoluzione e alle sue esigenze, che dobbiamo studiare e soppesare, per essere – particolarmente, i giovani – all’altezza dei tempi, in fatto di lavoro e di conseguente benessere. Di fronte a un sistema economico-produttivo in continua evoluzione e a un mercato del lavoro complesso e difficile, JOB&Orienta vuole rafforzare il dialogo tra scuole e imprese – iniziativa importantissima e assolutamente necessaria, per il bene dei giovani e dell’impresa – ponendosi come luogo di confronto e scambio tra i due mondi. L’appuntamento veronese, promosso da Veronafiere e Regione Veneto, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, costituisce da sempre un punto di riferimento per giovani, famiglie e operatori del settore.

Pierantonio Braggio