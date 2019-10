Ad Isola della Scala, Verona, Fiera del Riso super: Più di 500.000 piatti serviti.

Oltre 510 mila piatti serviti – in buona parte, a base di Riso Vialone Nano, locale. Questo il numero di massimo successo, dato dai primi conteggi, della 53ª Fiera del Riso, che si è chiusa domenica 6 ottobre, ad Isola della Scala. Rispetto all’edizione 2018, dunque, crescita di circa 10.000 portate. Ha fatto la parte del leone il “Risotto”, in varie versioni – dominando, tuttavia, il Risotto all’Isolana” – con circa 400.000 porzioni, apprezzate da un’affluenza da record, sia nei giorni feriali, che nei festivi. Sempre domenica scorsa, 6 ottobre, è stato assegnato il riconoscimento, per il miglior “Risotto all’Isolana, cucinato dai cuochi dei diversi stands, che hanno preparato la tipica ricetta locale. Il premio – consegnato dal sindaco di Isola della Scala, Stefano Canazza e dall’amministratore unico di Ente Fiera, Michele Filippi – è andato alla “Riseria Riccò”. Non possiamo chiudere, questa breve, ma, straordinaria informazione, senza segnalare che il prossimo evento, in programma, a cura di Ente Fiera, sarà la 19ª “Fiera del Bollito con la Pearà” – tipicissimo e saporitissimo piatto della tradizione veronese, innaffiato da buon vino – che si terrà dal 7 al 24 novembre 2019, al Palariso, via Bastia, Isola della Scala, Verona. Prendiamo nota di tale data, per non perdere la grande occasione, d’assaporare quanto di meglio sanno portare in tavola Isola della Scala stessa e Verona!

Pierantonio Braggio