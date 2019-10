II “Fiera del Condominio Sostenibil”, a Veronafiere.

Oltre 60 relatori, fra ingegneri, architetti, geometri, avvocati e commercialisti si alterneranno in relazioni ad hoc. Più di 40, gli appuntamenti, tra convegni e workshops. Ma, anche, almeno 50 crediti formativi conseguibili, ai quali cui s’aggiungono riconoscimenti ed attestati di partecipazione. La II Fiera del Condominio sostenibile, prevista per i giorni 20-22 ottobre, presso Veronafiere è un evento, che porterà al centro dell’attenzione i temi della ristrutturazione, della riqualificazione, del consolidamento delle strutture e di tutti i servizi, connessi alla gestione condominiale. Una Fiera, quindi, destinata, sia ai professionisti del settore, per aggiornarsi e accrescere i propri crediti formativi, sia al pubblico, alle famiglie e a chiunque possieda un immobile o sia parte di vita condominiale. L’evento Fiera del Condominio Sostenibile è organizzato da Virginia Gambino Editore e dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, inizierà domenica, 20 ottobre, con la “Festa del Condominio”, essendo gli Agrichef di Campagna Amica di Coldirett Verona, che proporranno prelibate degustazioni, realizzate con prodotti dell’agroalimentare veronese. Ai visitatori sarà offerto gratuitamente il ‘Libro del Condominio Sostenibile’, guida chiara, di facile lettura, come gratuito sarà l’accesso alla Fiera del Condominio stessa.

Pierantonio Braggio