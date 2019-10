Oggi a Verona inaugurazione della 15 edizione di ARTVERONA con 150 gallerie

Verona, 10 ottobre 2019 – Centocinquanta gallerie presenti, un grande evento alle Gallerie Mercatali tra installazioni e musica d’avanguardia, incontri dedicati ai collezionisti e iniziative diffuse in varie sedi della città. Si apre domani la quindicesima edizione di ArtVerona, la fiera delle gallerie italiane di Arte moderna e contemporanea, in corso fino a domenica a Veronafiere con ingresso da porta Re Teodorico, in viale dell’Industria.

L’inaugurazione è in programma domani alle 14.30 nell’Area Talk del padiglione 12: saranno presenti il vicepresidente di Veronafiere Giovanni Maccagnani, il sindaco di Verona Federico Sboarina, il presidente della Provincia Manuel Scalzotto, la direttrice artistica di ArtVerona Adriana Polveroni, il vicepresidente ANGAMC-Associazione Nazionale Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Giovanni Bonelli e l’assessore regionale ai Lavori pubblici e Infrastrutture Elisa De Berti.



In occasione della sua quindicesima edizione, ArtVerona amplia l’esperienza della fiera aprendo eccezionalmente al pubblico le Gallerie Mercatali, struttura di archeologia industriale in corso di restauro da parte di Veronafiere in viale del Lavoro. L’edificio si trasformerà per tre giorni in Loony Park, una grande installazione ambientale dell’artista Norma Jeane. Il taglio del nastro, previsto alle 19.30 con il vicepresidente di Veronafiere Matteo Gelmetti, darà il via a un’esperienza artistica che evolve dal giorno alla notte: un’opera interattiva che abbraccia arti visive e performance e si intreccia col suono grazie agli ospiti internazionali invitati da Path Festival, protagonisti del grande party di apertura di domani e delle incursioni sonore che animeranno l’installazione nella serata di sabato. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con registrazione obbligatoria al link https://www.artverona.it/artverona15/.



ArtVerona vede quest’anno nuove importanti adesioni di gallerie, che si aggiungono a significativi ritorni e conferme rispetto alla precedente edizione, sempre sotto la guida di Adriana Polveroni, giunta al terzo anno della sua direzione artistica.

Numerosi i talk di ArtVerona, che esplorano il valore del collezionismo italiano immaginandone le prospettive, attraverso un parterre di ospiti portatori di diverse storie di relazioni tra arte e impresa, di collezionismo di famiglia e di nuova generazione, di grande e piccolo budget.

Il percorso in fiera prosegue con Free Stage, la sezione dedicata agli artisti che ancora non sono rappresentati da una galleria, quest’anno con 8 giovani promesse e con i 14 project spaces selezionati per i10 Spazi Indipendenti. In città il quartiere Veronetta si anima di progetti e iniziative che offrono attraverso l’arte contemporanea un’occasione per scoprire uno dei luoghi più interessanti del centro storico.



Per informazioni sugli eventi in calendario consultare il sito www.artverona.it.