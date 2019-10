Manni Green Tech e Knauf: una partnership di valore per promuovere le nuove tecnologie della costruzione a secco

Questo è il frutto della collaborazione che Knauf, leader nel mercato dell’edilizia leggera per ambienti sani, sicuri e confortevoli, e Manni Green Tech, già punto di riferimento per le soluzioni costruttive modulari e scalabili in acciaio leggero, hanno siglato nelle ultime settimane.

Gli innovativi sistemi di Knauf sono il complemento perfetto per le soluzioni di ingegneria costruttiva in Light Steel Frame di Manni Green Tech, parte di Manni Group e riconosciuto punto di riferimento italiano per la costruzione e riferimento tecnologico forte di esperienze maturate con le strutture in acciaio innovative e performanti. Il risultato di questa forte partnership fra leader dei rispettivi settori è una sinergia strategica da cui scaturiranno soluzioni dalle molteplici performance, personalizzabili a seconda delle prestazioni richieste e studiate per garantire comfort di alto livello e massima attenzione all’ambiente. Nel lancio del sistema sviluppato da Knauf e Manni Green Tech avrà un ruolo fondamentale anche Costruire Leggero, partner tecnico fondamentale per il trainig agli installatori.

“Grazie a questa collaborazione, le soluzioni di ingegneria di Manni Green Tech avranno complemento con i sistemi di rivestimento Knauf.” – dichiara Enrico Frizzera CEO Manni Group e Vice Presidente Manni Green Tech – “Tra i vantaggi di questa importante partnership industriale c'è l'opportunità di servire nuovi segmenti di mercato e di rafforzare la sinergia con tutte le Società appartenenti a Manni Group” - conclude Frizzera.

L’accordo vedrà dapprima coinvolto il mercato Italiano, con l’obiettivo di aprire la strada a sviluppi nei mercati internazionali.

“L’intesa siglata tra partner forti e strategici come Knauf e Manni Green Tech segna la nascita di un nuovo modo di fare costruzione portando al contempo un ampliamento del mercato e vantaggi per tutti gli attuali attori della filiera.” – dichiara Andrea Bucci Managing Director di Knauf Italia – “La sostenibilità come concetto fondamentale nella realtà edile odierna così come il comfort abitativoenergetico, sicurezza dal fuoco e antisismica diventano elementi chiave di una collaborazione che

guarda al futuro e pensa al benessere” - conclude Bucci.