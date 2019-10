Lavoro part time? Ragazzi per chi vuol fare il Servizio Civile il bando è stato prorogato AL 17 OTTOBRE

Quest’anno infatti i giovani interessati, di età tra i 18 e 28 anni non compiuti, devono presentare la domanda esclusivamente on line sulla piattaforma DOL tramite Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. La proposta di Mag Verona è il progetto “Economia sociale per tutti, Mag per te!” che ha come focus le pratiche dell’economia sociale e della finanza solidale, e si struttura in quattro aree, ovvero la progettazione, la finanza etica e il microcredito, lo sviluppo di nuove imprese sociali, e la promozione delle attività e dei valori di Mag Verona sul territorio.

I volontari e le volontarie riceveranno, durante i 12 mesi di servizio, una formazione specifica per i diversi ambiti del progetto, oltre a poter partecipare alle attività formative ordinariamente organizzate da Mag, potendo così acquisire nuove competenze nel settore dell’economia sociale.

Accanto a Mag Verona, sono partner del progetto il dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università di Verona, Valpolicella Benaco Banca e Omnia Impresa sociale. L’impegno è di 25 ore settimanali, suddivise in 5 giorni, per un contributo di 439,50 euro mensili.