“ESSERE IMPRENDITORI DELLA BELLEZZA” Un contributo da Confartigianato

Verona, 11ottobre 2019 –Acconciatori ed estetisti devono evolvere e trasformarsi in “Imprenditori della bellezza”, con la consapevolezza quindi anche del proprio ruolo sociale. Da questo assunto Confartigianato Imprese Verona, con il contributo di EBAV, è partita per organizzare un seminario il cui titolo è proprio “Essere Imprenditori della Bellezza”, che vedrà la presenza di Lelio "Lele" Canavero, noto trainer d’impresa dell'Hair & Beauty.

L’evento, a partecipazione gratuita e rivolto a tutti gli operatori artigiani della categoria Benessere (acconciatori e imprese di estetica), avrà luogo mercoledì 16 ottobre, con inizio alle ore 20, all’Hotel Crowne Plaza Verona Fiera di via Belgio, 16.

La serata, dopo un aperitivo di benvenuto, si svilupperà partendo dall’introduzione di Roberto Iraci Sareri, Vice Presidente di Confartigianato Imprese Verona, e dalla presentazione delle opportunità di accesso ai contributi messi a disposizione delle imprese da EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto).

Spazio, poi, all’intervento dell’ospite principale del seminario, Lelio “Lele” Canavero, trainer di impresa specializzato in Hair& Beauty, da oltre vent’anni al fianco di migliaia di acconciatori e considerato uno dei più autorevoli esperti del settore; a tutti i presenti sarà consegnata copia gratuita del suo libro “I parrucchieri sono creatori di autostima”.

Si spazierà dalla sequenza di strategie ed azioni che acconciatori e anche estetisti devono mettere in gioco per comunicare la propria specializzazione, con l’obiettivo di rendersi riconoscibili sul mercato e trasformare, fase dopo fase, gli sconosciuti in clienti, per passare ad aspetti più pratici legati alla gestione del salone (il team, la fidelizzazione del cliente, trasformare gli obiettivi in risultati, l’amministrazione efficiente dell’impresa). Infine, focus su come “comunicare con stile”.

Il seminario è sponsorizzato da Nook Eco InspiredProducts, di Maximasrl, ditta veronese di prodotti ecologici per l’hair& body totalmente made in Italy.

La partecipazione alla serata è libera e gratuita, con necessità di registrazione compilando il modulo on-line presente sul sito www.confartigianato.verona.it, oppure telefonando allo 0459211555, o ancora inviando una e-mail all’indirizzo michele.piccoli@confartigianato.verona.it.