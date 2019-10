DONATO A ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL IL 2.000.000° DAE PRODOTTO DA PHILIPS

Andrea Scapigliati, presidente di IRC, ha dichiarato: “Un sincero ringraziamento a nome di tutta la nostra associazione e dei suoi membri a Philips per la generosità e l’attenzione dimostrate. Tale donazione ci onora e ci stimola a moltiplicare gli sforzi: abbiamo deciso di individuare tre istituti scolastici attraverso un concorso rinvolto ad insegnanti e studenti a cui chiederemo di proporci progetti innovativi di formazione per la scuola. Gli istituti da cui proverranno i migliori tre progetti riceveranno a loro volta da IRC un DAE e un corso BLSD per imparare la rianimazione cardiopolmonare. Questa iniziativa simbolica si aggiunge ai tanti corsi che organizziamo ogni anno in tutta Italia e che solo nel 2018 hanno portato a formare oltre 120.000 persone. La diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare in Italia è l’obiettivo a cui IRC lavora da 25 anni. Tale donazione ci incoraggia a proseguire su questa strada.”

Simona Comandè, General Manager Philips Italia, Israele e Grecia, ha dichiarato: “Consegnare il duemilionesimo defibrillatore prodotto da Philips a livello globale proprio in Italia è per me motivo di grande orgoglio, in quanto rappresenta una pietra miliare di un lungo percorso di innovazione che ci vede oggi leader mondiali nello sviluppo di soluzioni per la medicina d’emergenza e la rianimazione cardiaca. I nostri defibrillatori automatici esterni, infatti, contribuiscono a salvare vite ogni giorno da quasi 20 anni, grazie a una tecnologia affidabile e facile da usare, da professionisti e non”.

IRC (Italian Resuscitation Council) – Gruppo italiano per la Rianimazione Cardiopolmonare, nasce nell’ottobre del 1994 con lo scopo primario di diffondere la cultura e l’organizzazione della rianimazione cardiopolmonare in Italia. L’Associazione coinvolge medici di diverse discipline e infermieri attivamente impegnati nel settore della rianimazione cardiopolmonare intra ed extra ospedaliera. L’attività di IRC si integra con quella di analoghe associazioni italiane e straniere e in modo particolare con quella di European Resuscitation Council. www.ircouncil.it