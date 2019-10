IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE COME RISPOSTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO.

martedì 8 ottobre alle 12 siete invitati alla conferenza stampa in cui Altromercato, la più importante organizzazione italiana di commercio equo e solidale, che ha sede a Verona, presenterà il suo impegno concreto per combattere le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Da tempo i suoi produttori italiani e internazionali subiscono gli effetti del riscaldamento globale e lo contrastano adottando diverse tecniche e modelli in alcuni casi replicabili. Esperienze che sono state raccolte in un prezioso dossier, che sarà presentato in anteprima ai giornalisti. All’interno, dati aggiornati sulla crisi climatica, le voci dei produttori e un decalogo delle piccole grandi scelte quotidiane per salvare il pianeta.

Con l’occasione sarà presentata anche la terza edizione di «Altromercato Campus», una giornata aperta a tutta la cittadinanza con incontri, dibattiti, laboratori, degustazioni, sfilate, in calendario sabato 12 ottobre al Polo Santa Marta, che quest’anno sarà dedicata proprio al cambiamento climatico.

Interverranno:

Federico Brunetti, direttore del Dipartimento di Economia aziendale dell’Università di Verona

Cristiano Calvi, presidente di Altromercato

Francesca Simeoni, docente di Economia e gestione delle imprese all’Università di Verona e responsabile scientifico dell’accordo-quadro

Davide Cavazza, responsabile Comunicazione di Altromercato.



