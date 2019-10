Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, Verona

Si è svolta, il 4 ottobre 2019, nel piazzale della Caserma “G.A. DALLA BONA”, Verona, la cerimonia d’l’avvicendamento al vertice del Reparto Comando del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto (COMFOTER SUPPORTO) tra il Tenente Colonnello Paolo Bergamini ed il subentrante, Tenente Colonnello Stefano Serreli. Autorità politiche, civili, religiose e militari di Verona hanno presenziato al passaggio di consegne, testimoniando lo stretto legame tra la città di Verona e il Reparto Comando del COMFOTER. Il Tenente Colonnello Bergamini ha lasciato, dopo un anno di intense attività, avendo guidato il Reparto, per assicurare una costante capacità di sostegno al COMFOTER di Supporto, in tutti i settori logistici. Inoltre, sotto il suo comando, dal novembre dell’anno scorso, gli uomini e le donne del Reparto Comando hanno avviato un intenso ciclo di attività ginnico sportivo, sui bastioni della circonvallazione Oriani, sugellando, in questo modo, l’addestramento quotidiano, che normalmente avviene all’interno della caserma, con la presenza sul territorio, per rendere maggiormente vive e fruibili alla popolazione zone della città da riscoprire. Il Tenente Colonnello Bergamini, nel suo discorso di commiato ha espresso alcune parole, indirizzate ai propri soldati. “Lascio dopo un anno la splendida realtà del Reparto Comando con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza profonda, coinvolgente ed entusiasmante e di aver dato tutto ciò, che potevo affinché la mia Unità potesse affrontare efficacemente tutte le prove, alle quali viene quotidianamente sottoposta”. Il Tenente Colonnello Stefano Serreli, Ufficiale d’Artiglieria, proviene dal 178° Corso dell’Accademia Militare di Modena, vanta una lunga esperienza professionale, maturata, sia sul territorio nazionale, sia all’estero, nell’ambito delle Missioni Internazionali.