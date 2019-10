V edizione di “Hostaria” 2019, a Verona

Ben oltre 250 vini di 53 aziende agricole, dal Veronese, Italia e Francia – importante la proposta di vini di “Trentino e Wine” – nonché arte, cultura e divertimento – troverà, chi vorrà godersi Hostaria 2019, a Verona.

HOSTARIA, è, ogni anno, una novità, essendo essa il festival specializzato, che celebra il vino, i sapori, e lo “stare bene” all’aperto, tra enogastronomia, arte, che non manca a Verona, e, quindi. cultura. Una Verona, che, quest’anno, proporrà, sul Ponte di Castelvecchio, anche la degustazione, gratuita, di olio extra vergine d’oliva di alta qualità e prodotti affini. Non mancherà – novità! – il pesce di Caorle e, più precisamente, i “moscardini con polenta”, in formato “da passeggio”, per ricordare, come Caorle non sia solo sole e mare, ma anche meta gourmet dell’Adriatico; importante, quest’anno, il nuovo percorso enogastronomico e culturale di 3 km, dai Giardini dell’Arsenale, al centro storico, alla scoperta di scorci unici e suggestivi, non contemplati, nelle passate edizioni, come l’Arco dei Gavi, il giardino di Piazza Indipendenza, il balcone di Giulietta; attraente la nuova location del Biglietto di Coppia, con il brindisi esclusivo sulla Terrazza di Giulietta, di fronte al celebre Balcone – Casa di Giulietta – offerto da Consorzio Lessini Durello, di quel Durello, che è l straordinario Spumante di Verona; gustosissime saranno le 18 “sbecolerie” – 77 stands – sempre più specializzate, con formaggi del consorzio Monte Veronese, in diversi tipi e stagionature, formaggi accompagnati rigorosamente da Durello…, e le offerte dei macellai gastronomi. Tutto, secondo l’antica e storica tradizione veronese…, anche in Cortile Mercato Vecchio e in Piazza dei Signori. Chiudiamo, con un dato, che conferma, l’importanza e la qualità offerta da Hostaria: si prevede, visti i numeri delle manifestazioni trascorse, la presenza, a Verona, di più di 30.000 persone, provenienti dall’Italia, dall’Europa e dagli Stati Uniti…Hostaria non scherza.