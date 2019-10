Si è tenuto oggi pomeriggio, a Veronafiere, l’incontro del “Comitato di Indirizzo Milano Cortina 2026”. Il sindaco Federico Sboarina ha partecipato alla prima fase dell’incontro che, per impegni, ha poi dovuto lasciare.

“Anche in occasione delle Olimpiadi invernali 2026 – ha detto il sindaco Sboarina – Verona, forte della propria posizione strategica, rappresenta la naturale cerniera tra Milano e Cortina e tra il Veneto e la Lombardia. Lo dimostra il fatto che oggi si è tenuta proprio da noi questa importante riunione del Comitato di Indirizzo. Il presidente del Veneto Zaia ha dimostrato, in occasione della candidatura olimpica, di essere un player di grande valore: Verona e il Veneto sono in buone mani. Con lui abbiamo già parlato e ipotizzato il ruolo che la nostra città potrà giocare in questa grande occasione. Verona è città olimpica e, anche se nel nostro territorio non si terranno gare, saremo protagonisti della cerimonia di chiusura che con grande orgoglio ospiteremo in Arena. Stiamo già pensando agli importanti flussi di persone in arrivo e, infatti, proprio oggi abbiamo presentato il grande progetto viabilistico, legato al casello di Verona Sud, che sarà la nuova porta d’accesso”.