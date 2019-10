Opportunità di lavoro a Mantova, dal 19 al 20 novembre arriva il Job Day Esselunga Candidature aperte dal 7 al 27 ottobre

La catena leader del settore della grande distribuzione è alla ricerca di nuove risorse da inserire nei propri Supermarket e Superstore della zona. In particolare, si ricerca personale per la posizione di cassiere-ausiliario alle vendite.



I candidati interessati potranno iscriversi al Job Day a partire dal 7 ottobre, previa registrazione al sito Esselungajob, compilando il form in tutte le sue parti e inserendo le proprie credenziali.



L’evento è a numero chiuso e solo i candidati in linea con i requisiti richiesti verranno convocati e riceveranno una email con indicati data, orario e luogo dell’evento.



La finestra per la candidatura è aperta fino al 27 ottobre.



Il Job Day Esselunga si rivolge a persone interessate a lavorare nella grande distribuzione, con un forte orientamento al cliente, buone capacità organizzative e intraprendenza. Le giornate prevedono una fase di presentazione della società e dei possibili percorsi di carriera che i candidati potranno intraprendere all’interno dei Supermarket e Superstore della catena. A seguire i selezionatori terranno colloqui individuali.



Esselunga è stata fondata nel 1957 con l’apertura del primo supermercato a Milano. Oggi è presente su tutto il territorio nazionale con 158 punti vendita e può contare sul quotidiano impegno di oltre 24.000 dipendenti. Superstore e supermarket Esselunga si trovano in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio.



Se sei alla ricerca di un impiego dinamico che offra possibilità di crescita, iscriviti al Job Day Mantova organizzato direttamente da Esselunga.



Per partecipare alle giornate di recruiting e scoprire tutti gli appuntamenti in programma, clicca qui. Esselunga ti sta cercando!

(I.P.)