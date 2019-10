Una mostra artistica premia il lavoro di Franco PEZZO

E' sabato a San Martino B.A., e tra gli indaffarati cittadini, qualcuno ritaglia un po' di spazio-tempo per dedicarsi alla cultura artistica e valorizzare le opere pittoriche del montoriese Franco Pezzo ( per contattarlo scrivere a pezzo.franco@alice.it). Un lavoro accurato che speriamo solletichi l'investimento di qualche appassionato del genere perchè l'arte si nutre anche di finanza. Ma torniamo alla mostra con molti quadri di dimensioni diverse. Qui ne riportiamo alcune immagini fatte con un cellulare che non rendono la profondità dell'emozione che i quadri hanno risvegliato nei convenuti. Un profondo grazie va fatto anche nei confronti di Marco Rocchi che per conto dell'Associazione Fuori Circuito ha curato la mostra.