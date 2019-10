Cassa Rurale Vallagarina: taglio del nastro a Velo Veronese

Un servizio richiesto esplicitamente dalle persone che abitano la zona e che consentirà di effettuare tutte le principali opzioni bancarie senza bisogno di spostarsi dal paese.

“Questa struttura – ha commentato il presidente Primo Vicentini – vuole essere una risposta adeguata all’obiettivo che ci siamo posti di continuare, nei fatti, ad essere banca del territorio”.

Una missione riconosciuta e apprezzata anche dall’amministrazione comunale, come espresso dal sindaco di Velo Mario Varalta che ha definito la Cassa Rurale “una banca rimasta a misura d’uomo”. All’evento di stamani erano presenti, inoltre, la vicepresidente della Cassa Rurale Cecilia Cavagna e il consigliere Carmelo Melotti, che è intervenuto come rappresentante in consiglio di amministrazione della zona della Lessinia.

Lo sportello, realizzato nel centro del paese, consentirà di effettuare prelievi e versamenti, ricariche, pagamenti e richieste di estratti conto 24 ore su 24. Inoltre, è prevista la possibilità di offrire attività di consulenza su richiesta.

Prossimo appuntamento con la Cassa Rurale Vallagarina sabato 19 ottobre, alle 11.30 a Caprino Veronese, per l’inaugurazione della filiale completamente rinnovata.