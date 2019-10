Riceviamo un poderoso contributo sulla Brexit che volentieri pubblichiamo assieme ad altri interventi

Tre anni fa, con il referendum del 23 giugno 2016, il popolo britannico ha deciso con una percentuale di quasi il 52% e con una partecipazione del 71,8% l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Questo grande risultato è stato senza dubbio la prima grande, dolorosa sconfitta per l'Unione europea di banche e multinazionali, che è sotto il controllo tedesco.

Tuttavia, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, prevista per il 29 marzo 2019, dopo che esattamente due anni prima era stato attivato l'articolo 50 del trattato di Lisbona, che consente ai membri-stati di lasciare l'unione, alla fine non è successo a causa di un mancato raggiungimento di un accordo con lo stabilimento di Bruxelles. E nessun accordo è stato raggiunto a causa dell'arrogante intransigenza del conclave di Bruxelles, che sta provando con eccessiva arroganza a umiliare la Gran Bretagna e quindi a usarla come uno spaventapasseri per altri paesi che desiderano fuggire dalla prigione tedesca dell'Unione europea.

Secondo le dichiarazioni del nuovo primo ministro Boris Johnson, la Brexit avverrà definitivamente il 31 ottobre 2019, con un accordo o senza un accordo. E questo perché una Brexit irregolare è preferibile a un cattivo affare che ovviamente funzionerà contro la Gran Bretagna e il popolo britannico. Allo stesso tempo, questo atto di uscita, che libererà la Gran Bretagna dalle catene dell'Unione Europea, mostra, da un lato, il pieno rispetto della volontà del popolo britannico e dall'altro è in conflitto con coloro che stanno provando in vari modi di ritardare o addirittura annullare l'orgogliosa Brexit.

È più che certo che con Brexit non verrà la fine del mondo per la Gran Bretagna in quanto non è successo quando ha scelto di rimanere fuori dalla zona euro. E, come affermano eminenti esperti, l'economia britannica dopo un breve periodo problematico sarà notevolmente rafforzata da un punto di vista competitivo. Quindi non vi è alcun dubbio per qualsiasi osservatore e analista perspicace che a medio e lungo termine, la Gran Bretagna, che riacquisterà pienamente la capacità di perseguire la politica nazionale in tutte le aree, trarrà vantaggio fuori da un piano non democratico e altamente burocratico in cui la Germania ha un ruolo dominante.

Tuttavia, i sostenitori della vigilia della Gran Bretagna nell'Unione europea vogliono essenzialmente che la volontà del popolo britannico venga annullata e il referendum gettato nella spazzatura, il risultato del quale non hanno causato alcuna crisi economica immediata come stavano avvertendo. Quindi seminano costantemente terrore, assicurando che le conseguenze della Brexit senza un accordo saranno da incubo e caotiche, molto peggio delle bombe di Adolf Hitler. Quindi stanno parlando per sviluppi ed eventi che metteranno in pericolo la stessa unità del paese, per enormi deficit di cibo, medicine e carburante che porteranno gli inglesi a correre come i matti nei supermercati, nelle stazioni di servizio e nelle farmacie, "blackout" nei porti e negli aeroporti del paese, la distruzione delle imprese britanniche, i colpi decisivi alle esportazioni e al settore finanziario, in particolare impatti negativi sull'industria del turismo che trasformeranno i piani di viaggio di milioni di persone in un inferno di ritardi, cancellazioni e burocrazia ecc.

Ma tutto ciò logicamente non sarà il caso perché il governo di Boris Johnson chi è responsabile per il futuro dell'economia britannica e il popolo britannico, credo che prenderà le misure appropriate con un'azione prudente e decisiva, elaborando un piano di uscita ben coordinato che ridurrà al minimo gli effetti negativi della Brexit. Ciò è confermato anche dalle dichiarazioni rilasciate il 1 ° agosto 2019 dal Ministro delle finanze della Gran Bretagna Sajid Javid: "La nostra economia è fondamentalmente forte, quindi oggi possiamo fare molte scelte. Possiamo scegliere di investire sia nelle nostre scuole che nei nostri ospedali , nella nostra fantastica polizia, per esempio, ma possiamo anche prepararci a uscire dall'UE. E, se ciò significa partire senza alcun accordo, è esattamente quello che faremo."

Allo stesso tempo, la Brexit non avrà solo effetti negativi sulla Gran Bretagna, ma anche sull'Unione europea. La Brexit minaccia senza dubbio l'unità dell' Unione e crea un esempio di secessione che altri paesi probabilmente seguiranno in futuro (Effetto Domino), mentre la mancanza di un contributo finanziario della Gran Bretagna (circa dieci miliardi all'anno) influenzerà in modo significativo il bilancio della comunità. Allo stesso tempo, i principali partner commerciali della Gran Bretagna (Germania, Francia, Paesi Bassi, Italia, Spagna e Belgio) risentiranno in modo significativo, mentre l'Unione europea nel suo insieme cesserà di avere la quota maggiore del PIL mondiale e di essere la più grande potere commerciale a livello internazionale, dando la sua posizione negli Stati Uniti e in Cina.

Il colpo per l'Unione europea dalla Brexit, e in effetti senza un accordo, e data la solidarietà degli Stati Uniti che la accompagna e si traduce in un importante accordo commerciale bilaterale privilegiato Gran Bretagna-USA, è molto più che cruciale e può rivelarsi fatale per l'Unione Europea e l'Eurozona, in un momento in cui quest'ultima sta attraversando una prolungata crisi economica e politica, che è in aumento ultimamente.

Quindi, di fronte all' accresciuta competizione di potere tra potenze mondiali (USA, Cina, Russia, UE), è più che ovvio che il governo Donald Trump e il profondo stato americano abbiano deciso di frenare l'influenza tedesca nell'area del campo occidentale e di prevenire decisamente l'applicazione delle volontà tedesche nello spazio europeo.

La visione odierna contro l'Unione europea tedesca marcio, totalitaria e altamente neoliberista, che è l'esperimento più fallito dell'unione economica e politica tra i diversi stati-nazione nella storia, può essere solo la pari cooperazione tra popoli europei liberi e paesi democratici indipendenti sovrani da un'estremità all'altra dell'Europa.

In conclusione, vorrei sottolineare con enfasi che qualsiasi effetti negativi a breve termine della Brexit non può in alcun modo costituire un ostacolo insormontabile di fronte alla volontà del popolo britannico, che è stato addestrato molti secoli con le tradizioni democratiche e con il precetti di libertà e indipendenza, per liberare il suo paese dalle catene di ferro dell'Unione europea. Coloro che, inoltre, si rallegrano degli ostacoli parlamentari e delle difficoltà che stanno davanti all'orgogliosa Brexit o chiedono un secondo referendum per far emergere ciò che vogliono, cioè, in realtà, per ricattare la democrazia, devono sapere che il vincitore finale sarà il popolo sovrano e la decisione presa tre anni fa.