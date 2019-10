Muri in Europa, lo spirito indipendentista e la Brexit

Dall'interessante dibattito è emerso sotanziale stupore dalla possibilità che la Gran Bretagna esca dalla UE attraverso una hard brexit. E' stata l'occasione di parlare anche della richiesta di indipendenza della Scozia e dei motivi per cui in Gran Bretagna ci sono queste pulsioni forti. Questi sentimenti che attraversano l'Europa (Ad es. Catalogna in Spagna ma non solo) a volte sono incompresibili dal punto di vista economico. Quello che si domandava anche il dottor Boscaini: ma non sanno gli inglesi che Londra è la principale Piazza finanziaria del mondo e in questo modo si giocano anche questo ruolo? Ed ilProfessore che tra le altre cose ha riportato l'idea di fare della City londinese una specie di Singapore. Singapore è una grande città modello, ma egli sollevava le perplessità che questo progetto potesse andare avanti in un paese di 60 milioni di abitanti. A Singapore può funzionare, ma a Londra? Può funzionare aggiungiamo noi anche in Lussemburgo, può funzionare in paesi come la Svizzera, il dubbio è se possa funzionare per grandi realtà, e quindi non è megli come si diceva una volta "Piccolo è Bello". Nel nord -est d'Italia la cossa ha funzionato prima della crisi finanziaria importata adgli USA.

La serata si è conclusa poi con intervento estemporaneo: una recita parecipata sul tema del muro di Berlino.

I muri, aggiungiamo noi, se è vero che dividono è anche vero che proteggono!