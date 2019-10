Associazione Culturale CTG la Fenice e Giardino Giusti. Corso di formazione 2019 -2020, dal titolo: "Dal paradiso terrestre, al Paradiso Celeste".

Il gruppo CTG La Fenice, opera nell'ambito dell'Associazione culturale CTG - Centro Turistico Giovanile. Sorto, nell’anno in corso, anniversario dei 70 anni del Centro Turistico Giovanile, esso si rivolge agli appassionati della cultura, per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del ricco patrimonio d’arte e di spiritualità di Verona e del suo territorio, mediante momenti d’approfondimento e divulgativi, a carattere culturale e di catechesi. Il titolo "Dal paradiso terrestre al Paradiso Celeste" risponde al desiderio di proporre una lettura multidisciplinare di un tema di forte valenza spirituale e di un’area cittadina di notevole interesse. Il progetto, infatti, coniuga luoghi artistici della città di Verona, e nello specifico, l'area di Veronetta, nella sua evoluzione storica e artistica, grazie alla competenza dei professori dell'Università di Verona, presenti in maniera rilevante nel corso, allargando lo sguardo anche alla cinta muraria e al fiume Adige. Titolati esperti, che, da anni, studiano pure l’evoluzione storica di tali elementi, curano lo studio della simbologia legata al tema del Giardino, inteso in senso spirituale, presenti essendo molte personalità della Diocesi di Verona, e in senso letterario, con la collaborazione di personalità del settore, provenienti anche da altre città d'Italia. Ruolo importante nella trattazione degli argomenti del corso, come una sorta di leit-motiv, è il Giardino Giusti, con il suo Palazzo, dove si svolgerà il corso stesso. La famiglia Giusti collabora, con il Gruppo CTG la Fenice, per valorizzare e promuovere culturalmente l’area di Veronetta, nella quale sorge il complesso monumentale del Giardino e del Palazzo Giusti e dove la storia della famiglia s’intreccia, con lo sviluppo storico della città di Verona. ll corso consta di 25 lezioni, pari a 33 ore, con uscite didattiche, al sabato e/o alla domenica, per un totale di 36 ore, cui si aggiungono due visite culturali, in luoghi fuori provincia, in data 12/13 ottobre e 14 dicembre 2019. Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni: Gruppo CTG la Fenice, Paola Pisani, 348 8 965 919, mail info@ctglafenice.it. Un corso particolare, dunque, che permetterà di conoscere una sezione interessantissima di Verona, sezione in grado di aprirsi agli appassionati, con dettagli e storia, non sempre evidenziati e noti.

Pierantonio Braggio