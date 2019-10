“Bazar solidale” di Fondazione Fevoss Santa Toscana, Verona. Raccolta di oggetti di qualità, a scopo di beneficienza.

Importante sarebbe, inoltre, donare il proproio tempo e le proprie cvompetenze, quale volontario, nella gestione di detto Bazar Solidale. Se donare materiale o oggetti vari, significa sostenere i citati progetti della Fondazione, signific, pur, dare valore e nuova vita al bene donato e promuovere il riciclo degli oggetti stessi e contribuire al bene, quindi, dell’ambiente. Non solo: si prevede che l’iniziativa in tema possa creare anche opportunità occupazionali. Per info o “donare”, contattare il 320 24 09 712 o info@fondazionefevoss.org, www.fondazionefevoss.org.

Pierantonio Braggio





“X Ottobre Musicale Terenzio Zardini” 2019.