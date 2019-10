Gruppo Sinergia diventa partner logistico di ComprArtigiano

Leader nel settore dei servizi di logistica integrata, Gruppo Sinergia è stato recentemente incaricato di seguire le attività logistiche per conto di ComprArtigiano, il progetto di e-commerce realizzato per Confartigianato Alimentare finalizzato alla promozione e diffusione dei prodotti alimentari Made in Italy.

Una collaborazione di prestigio, che premia la professionalità e la qualità elevata

dei metodi operativi del Gruppo.



L’intento di Gruppo Sinergia, attivo ormai da dieci anni, è stato fin dall’inizio quello di orientarsi verso la nuova dimensione di business generata dal commercio elettronico. Oggi, il gruppo possiede competenze ed esperienza tali da poter gestire a 360 gradi il comparto di logistica e spedizione per progetti commerciali B2B e B2C; inoltre, è in grado di offrire soluzioni personalizzate e innovative ai proprietari di piattaforme di e-commerce e store online.



Da sempre consapevole che la tecnologia digitale avrebbe inevitabilmente rivoluzionato il mondo del commercio, e di conseguenza le abitudini dei consumatori, Gruppo Sinergia si è focalizzato su un percorso di formazione continua e di implementazione dei flussi di lavoro, orientandosi prevalentemente verso il mondo digitale.



Oggi, Gruppo Sinergia, offre una gamma completa di servizi personalizzati di logistica per l’e-commerce, logistica integrata e attività logistiche tradizionali ed è partner di aziende e società italiane di primaria importanza.

È all’interno di questo quadro che si inserisce l’inizio della partnership con ComprArtigiano, il portale e-commerce esclusivo di Confartigianato, che ha scelto il gruppo veronese guidato da Raffaele Bonizzato per l’affidabilità, la versatilità e la possibilità di ottenere un servizio studiato su misura sulla base delle proprie specifiche esigenze.





Innovazione tecnologica, flessibilità, ottimizzazione dei flussi di lavoro e dei costi sono gli elementi che caratterizzano i servizi logistici proposti da Gruppo Sinergia, che nel proprio lavoro si avvale di software dedicati per la gestione del magazzino sviluppati internamente dalla propria IT Unit. Il risultato è una struttura logistica perfettamente integrata con lo store online e con il sistema gestionale ed amministrativo di qualsiasi azienda commerciale.

E-shop, store virtuali e piattaforme e-commerce come ComprArtigiano si rivolgono a Gruppo Sinergia per la possibilità di ottenere un servizio di logistica integrata in modalità full outsourcing. Questo significa che gli specialisti di Gruppo Sinergia si occupano del flusso di lavoro completo: ritiro presso il fornitore, amministrazione del magazzino, movimentazione della merce, imballaggio con materiali idonei alla specificità del prodotto e consegna al cliente finale.



Nell’ambito dell’e-commerce, sono da considerarsi di fondamentale importanza la puntualità e la rapidità: i clienti di un portale online desiderano prima di tutto ricevere i loro acquisti in breve tempo senza problemi e senza imprevisti. Gruppo Sinergia si impegna ad effettuare studi approfonditi delle esigenze di ogni cliente al fine di stabilire ed individuare la miglior soluzione elaborando simulazioni e producendo complessi standard operativi grazie all’esperienza acquisita nel corso del tempo.



Ogni settore commerciale richiede infatti procedure complesse, specifiche e dedicate, dal metodo di confezione e di imballaggio ai sistema di trasporto. Per ComprArtigiano, la cui finalità è quella di distribuire i prodotti enogastronomici italiani, scegliere Gruppo Sinergia per la gestione della logistica è stata la soluzione ideale per avere la certezza di un servizio di qualità elevata e per poter contare su un partner in grado di analizzare e comprendere il valore dei prodotti e di elaborare soluzioni logistiche ad hoc.



