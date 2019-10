AMT, Verona. Iniziativa “#nostress, con APP”.

Fra le funzioni dell’app, è presente, infatti, il navigatore AMT, con il quale è possibile essere guidati, tramite geolocalizzazione, ai parcheggi Centro, Stazione est e ovest, Porta Vescovo e Tribunale. Ove un parcheggio non sia disponibile, l’APP troverà un’altra soluzione. Con l’APP di AMT, si può accedere pure a servizi terzi, per trovare, ad esempio, parcheggi liberi, stalli blu, in vie limitrofe. Non va dimenticato che, chi parcheggia, nel parcheggio Centro, può raggiungere Piazza Bra, con il bus-navetta – di AMT – spendendo 1.-€. L’iniziativa “#nostress, con APP” è stata presentata dal presidente di AMT, Francesco Barini, e dal presidente di Confcommercio, Paolo Arena.

Pierantonio Braggio