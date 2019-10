XXVIII Concorso Chicco d’Oro… ed erbe aromatiche.

Erba Luigia, lavanda e maggiorana, daranno sapore ai risòtti del XXVIII Concorso nazionale Chicco d’Oro…, mentre si tratterà il tema, sul come utilizzare le erbe aromatiche, appunto, nella preparazione del riso… L’evento si terrà martedì, 1 ottobre, alla 53ª Fiera del Riso di Isola della Scala. La sfida vedr, in cucina, 22 chefs professionisti, provenienti da cinque regioni d’Italia. Il concorso, organizzato dall’Associazione Cuochi Scaligeri, inizierà alle 9 del mattino. Dalle 20,45 in poi, sempre nell’area-ristorante della Fiera, la stessa Associazione proporrà una cena-evento, aperta al pubblico, denominata “L’Italia del Riso”. Seguiranno le premiazioni del “Chicco d’Oro”. Il giorno successivo, mercoledì 2 ottobre, alle 20,30, avrà luogo la “Serata delle eccellenze”, organizzata dal Consorzio di Tutela della Igp Riso Nano Vialone Veronese, con un menù, proposto al ristorante della Fiera, che sarà un omaggio ai sapori, straordinari ed unici, della Pianura veronese: riso, stortine, pesce di risaia, bìsi (piselli) e fogazìn. Meglio di così…

Pierantonio Braggio