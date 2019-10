VERDE PUBBLICO: interventi settimanali di manutenzione aree verdi.

A rotazione, giardini pubblici e aiuole delle varie zone di Verona, saranno oggetto di sistemazione e trattamenti.





La tipologia delle lavorazioni e delle condizioni atmosferiche possono condizionare il calendario degli interventi previsti.





In questi giorni, alcune delle aree interessate dagli interventi di manutenzione (tosatura tappeto erboso e diserbo) sono: verde accesso ospedale policlinico di Borgo Roma, via Teodolinda, via San Giacomo, via M. Da Cortenova, scuola elementare L. Ariosto, campo giochi via Umago, scuola materna via I Maggio, scuola materna P. Benedetti, campo giochi via Tombetta – Basso Acquar, area di via Benedetti (lato Chiesa), giardino di via della Scala, giardino di via Brunoro della Scala, giardino di via A. Della Scala, pista ciclo-pedonale via Taddeo da Carrara, asilo nido Maggiociondolo, viale alberato via Golino, campo giochi via Codigoro, area cani via Codigoro, area cani di via Basso Acquar, area cani via Umago, giardino P.I.R.U.E.A. Cà di David ambito B, asilo nido via Colleoni 1B Cà di David, Bocciofila Cà di David.