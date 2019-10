martedì 8 ottobre

ore 20.30

Sala Africa dei Missionari Comboniani

Vicolo Pozzo 1

Verona

Riparte, come ogni ottobre, il consueto appuntamento dei MARTEDÌ DEL MONDO. Ciclo di eventi promosso da Fondazione Nigrizia, Centro missionario diocesano, Combonifem e Cestim.

Questo primo incontro, inserito nella programmazione della 39esima edizione del Festival di Cinema Africano, propone al pubblico in sala la visione di un film, Rwanda, nato da una campagna di crowdfunding, dal sostegno di numerose istituzioni e sponsor, grazie ai quali si è potuto girare un’opera di qualità, che vede accanto ai 28 attori professionisti, 480 comparse di uomini e donne provenienti da 24 Paesi dell’Africa centrale, chiamati a interpretare una pagina del loro passato. In quella primavera di sangue che scosse il Paese nel 1994 con oltre 800.000 vittime in 104 giorni.

Rwanda porta sullo schermo una pagina di Storia solo in apparenza lontana nel tempo e nello spazio, che oggi si mostra in tutta la sua disarmante attualità. In una società che si fa sempre più multietnica e globalizzata, la coesistenza tra persone con background differenti presenta sfide che devono essere vinte per assicurare un futuro di pace e cooperazione.

Rwanda non solo narra una vicenda che parla al nostro presente, ma lo fa attraverso meccanismi produttivi nuovi. Guidati dietro la macchina da presa dal regista Riccardo Salvetti al suo esordio cinematografico in un lungometraggio.

In quella primavera di sangue che si abbatte sul Rwanda nell’aprile del 1994, un nome e un cognome non bastano e a nessuno importa ciò che ami e come si chiamano i tuoi figli. Ciò che conta davvero è quel che compare sul tuo documento d’identità alla voce “razza”.

Saranno presenti alla serata Massimo Gardini, produttore e direttore della fotografia del film e Stefano Gaiga della Direzione artistica del Festival di Cinema Africano.

Tutti gli eventi in programma nel ciclo di incontri dei MARTEDÌ DEL MONDO si tengono ogni primo martedì del mese, da ottobre a giugno, alle ore 20.30 presso la Sala Africa dei Missionari comboniani (vicolo Pozzo, 1). Poiché il primo ottobre è giornata di apertura del mese missionario, questo evento si terrà martedì 8 ottobre.

