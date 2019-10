“Notre Dame de Paris” torna Verona. Dal 3 al 6 ottobre 2019, nella romana Arena.

L’Arena di Verona, il più grande teatro all’aperto del mondo, ospiterà il grande spettacolo nelle serate dei giorni 3, 4, 5 e 6 ottobre 2019, spettacolo, ancora più suggestivo e attraente, perché presentato sullo straordinario palcoscenico veronese. Notre Dame de Paris racchiude un’alchimia unica e irripetibile: la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi e inconfondibili, regalando all’opera un carattere europeo. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto, come precedentemente cennato, da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamonon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena curati da Martino Müller. Notre Dame de Paris debuttava nella sua versione originale francese il 16 settembre 1998, al Palais des Congrès di Parigi, dove fu subito trionfo. Quattro anni dopo, David Zard produceva la versione italiana con l’adattamento di Pasquale Panella, il 14 marzo 2002, al Gran Teatro di Roma, costruito per l’occasione, si teneva la “prima” di quello che sarebbe stato il musical dei record, un’emozione che, da allora, ha “contagiato” 4 milioni di spettatori. Il tutto, dopo avere ottenuto, da anni, altissimi risultati, testimoniati da numerosissimi premi e riconoscimenti. Per ulteriori informazioni: chiara.sanvito@wordsforyou.it.

Pierantonio Braggio