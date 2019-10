La mostra: “L’Arte della Memoria. Il cimitero monumentale di Verona, museo a cielo aperto”.

L’amante dell’arte e della scultura potrà visitare, nel Palazzo della Gran Guardia, Verona, la mostra fotografica, dedicata a “L’Arte della Memoria. Il Cimitero Monumentale di Verona: museo a cielo aperto”. La mostra è stata allestita da Sirio, Alessandra e Filippo Tommasoli, a cura di AGEC e dell’Archivio “Tommasoli” stesso. Sì, perché lo Studio di Fotografia Tommasoli è attivo nella città scaligera dal 1906…! L’esposizione costituisce un percorso emozionale, tracciato dal filo della memoria, tra le opere del Cimitero Monumentale di Verona e, allo stesso tempo, un percorso che scandisce le tappe della storia della fotografia. Essa spazia, tra il vasto patrimonio artistico di quello, che è un vero e proprio museo a cielo aperto e sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, da domenica 6, a domenica 20 ottobre, dalle 10:00 alle 19:30 (escluso il lunedì). La memoria della fotografia, dunque, racconterà la memoria dell’uomo, custodita nel Cimitero Monumentale di Verona, iniziando dal monumento Dalla Riva, eretto nella prima metà dell’Ottocento, fino ad arrivare alle statue della cappella Milani, successive di oltre un secolo. “Fotografando i monumenti – affermano gli Autori – ci siamo resi conto di trovarci di fronte a una città di storie e di sentimenti, che continuano a vivere e ci parlano con voci sommesse. Ogni racconto ci si è rivolto, componendosi con gli altri, levandosi leggero da una sorta di coro di sottofondo, come un bisbiglio diffuso, che parla della vita e del mondo, dei valori e dei sentimenti che ci fanno sentire uguali agli altri. Una comunità, in cammino, che lascia tracce del suo passaggio e che, nelle forme di tali tracce, intende proporre le forme della bellezza, non solo come una preghiera, rivolta al presente e al passato, ma anche, come un testamento rivolto al futuro”. Saranno gli stessi Autori a tenere visite guidate, gratuite, alla mostra, nei seguenti giorni: venerdì 11, sabato 12, domenica 13, giovedì 17, venerdì 18 e domenica 20 ottobre. Visite, che saranno articolate, in due turni, di massimo 20 partecipanti ciascuno, dalle 17:00 alle 18:00 e dalle 18:30 alle 19:30. La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata al numero 045 8051311 o tramite mail a comunicazione@agec.it, almeno 48 ore prima del giorno e dell’orario prescelto e indicando nome e cognome e numero dei partecipanti. Ottime iniziative, quelle proposte e descritte, che s’inseriscono nel progetto, iniziato da AGEC anni orsono, per valorizzare il vasto patrimonio artistico e storico che il Cimitero Monumentale di Verona conserva. In merito, va segnalato che, lo scorso aprile, è stata pubblicata una dettagliata. guida dal titolo: “Il Cimitero Monumentale di Verona”, curata da Maddalena Basso e Camilla Bertoni.

“Bloccare il ricordo e tramandarlo nelle sue espression,i più forti ed emotive, ha animato i grandi artisti, che si sono cimentati nella scultura funeraria – afferma Roberto Niccolai, presidente di AGEC – da intendersi, non come una forma minore di rappresentazione, ma come l’impegno dei più grandi scultori, nel rappresentare la pietà, la disperazione e la serenità nei tratti delle loro opere. Il Cimitero Monumentale di Verona è tutto questo e la mostra fotografica vuole essere un ulteriore e dovuto segno, per apprezzarne i contenuti”. Per ulteriori informazioni: AGEC, tel.: 045 805131, comunicazione@agec.it, Facebook: Cimitero Monumentale di Verona, www.agec.it/cimiteromonumentale, info@archiviotommasoli.it e www.tommasolivisualfactory.com.

Pierantonio Braggio