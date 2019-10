Effetto Greta? Anche Verona sarà Plastic free

Emessa, a Verona, il 27 settembre 2019, l’Ordinanza del sindaco, Federico Sboarina, riguardante il divieto d’utilizzo e di distribuzione di materiali in plastica, per la somministrazione di alimentari e bevande. Ove esistano, dunque, alternative, facilmente disponibili ed economicamente accessibili – come da Risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 27 marzo 2019 – sono esclusi dal mercato bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande ed aste per palloncini, quali materiali, che, dovranno essere prodotti esclusivamente, con materiali sostenibili. Questo, per prevenire e ridurre la quantità di rifiuti, valorizzando studio e buone pratiche, per favorire il massimo recupero di risorse e la non dispersione delle stesse nell’ambiente. I prodotti sopra menzionati dovranno essere prodotti, con materie prime rinnovabili, escludendo, quindi, i derivati dal petrolio. L’Unione Europea è stata indotta a creare tale normativa, dal noto costante aumento dei rifiuti di plastica, che va depositandosi negli oceani e nei mari dai noti, pesanti danni, che ne conseguono, alla natura, in generale.