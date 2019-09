Viaggio in Italia nel tempo e negli stili: nuova stagione autunnale di Fondazione Arena per l’autunno al Filarmonico

Il programma proposto all’interno della rassegna intende attraversare l’Italia in un viaggio musicale nel tempo e negli stili dal Settecento fino all’inizio del Novecento, attraverso un ricco programma che alterna tre concerti sinfonici a tre titoli d’opera (Il Matrimonio segreto, L’Elisir d’amoreeMadama Butterfly). Per chiudere la stagione verrà proposto il tradizionale Concerto di Capodanno, appuntamento sentito dal pubblico del Teatro per la Notte di San Silvestro.Cimarosa, Donizetti, Puccini, alternati a pagine sinfoniche memorabili di Paganini, Rossini, Cherubini, Boito, Verdi e Mascagni renderanno l’autunno del Filarmonico ricco non solo di un finalmente interessante programma musicale, ma daranno la possibilità al pubblico di intraprendere un percorso logico e coerente storicamente e stilisticamente.