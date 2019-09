Autonomia: Interviste esclusiva a N. Pagnoncelli

Intervista a Nando Pagnoncelli durante il 38° Premio Masi - Verona 28/09/2019



Parliamo con Pagnoncelli, premiato ieri sera con Premio Masi, di autonomia del Veneto e in generale. Non potendo entrare nel particolare delle ultime indagini da lui effettuate, che sono riservate come gran parte di quelle che il suo istituto produce, ci ha rilasciato questa dichiarazione in merito all'autonomia del Veneto e più in generale di come gli italiani sentono questo tema:





“E' una fase della vita del paese nella quale molte regioni non soltanto il Veneto, reclamano un'autonomia, mi ha molto colpito una recente ricerca osservare come in alcune regioni meridionali si vorrebbe avere una autonomia differenziata. Ora è del tutto evidente che se da un punto di vista oggettivo, tenuto conto delle attività economiche, delle risorse economiche del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, questo tipo di richiesta è motivata da una serie di ragioni anche storiche per certi versi, nelle regioni meridionali questo è un pochino più sorprendente. Sto parlando di opinione pubblica non sto parlando ovviamente di amministratori. Ebbene, io credo che si debba fare una riflessione ed uno sforzo comune per riuscire a capire come contemperare legittime esigenze di una maggiore autonomia con l'idea di tenere assieme il Paese, che un paese straordinario, e che ha fatto delle diversità presenti nel paese l'elemento di ricchezza. La vera sfida è valorizzare queste diversità senza penalizzare nessuno ma senza nemmeno mortificare chi in questo paese da tempo sta superando difficoltà enormi, continuando a fare impresa e continuando a far crescere il territorio nel quale opera. Grazie mille”



A consegnare il Premio Masi a Pagnoncelli è stato un membro della commissione giudicatrice, Ilvo Diamanti, noto politologo e ricercatore. Alla stessa domanda, alla quale non si è affatto trattenuto, anch'egli ha confermato che esiste in tutta Italia una grande parte dell'opinione pubblica favorevole ad una maggior autonomia. Diamanti, veneto d'adozione, ha tenuto a precisare che andrebbe meglio definito questo concetto di autonomia/indipendenza/federalismo perchè probabilmente molti interpretano variamente il concetto. Ciò precisato ha affermato che in certe regioni del sud ben il 60% della popolazione è favorevole all'autonomia, per cui si tratta di trovare una forma applicativa politica che avvalori questa sensazione.