Si fa un gran parlare oggi di economia circolare, ma per molti settori (acciaio, alluminio, piombo, carta) il pensiero del riciclo a fine vita è una prassi consolidata da tempo. La sfida vera, oggi, è quella piuttosto di eliminare i rischi per le nuove economie circolari, collegare sempre di più il mondo della produzione a quello del riciclo per evitare il proliferare di pratiche poco corrette o peggio illegali. Di questo, della particolare vulnerabilità di alcuni settori – nello specifico quello automotive e material handling – e di possibili soluzioni per eliminare i rischi grazie a filiere circolari virtuose, tracciate e certificate si parlerà mercoledì 2 ottobre a Verona – alle 10.00 nello splendido scenario della Gran Guardia di Piazza Bra – durante l’incontro “Le economie lineari lasciano il posto alle economie circolari, come eliminare i rischi? La circolarità virtuosa delle risorse”.



L’appuntamento è promosso da Ecopower, il consorzio nazionale per la gestione di accumulatori esausti, nato come risposta concreta ad una necessità stringente: trasformare in modo sostenibile le batterie esauste da rifiuto a risorsa. Quattro i momenti di confronto previsti: il primo con focus sul sistema industriale delle economie circolari, durante il quale interverranno Filippo Girardi, Presidente del Consorzio Ecopower, Luca Pagliari, Giuliano Maddalena, Direttore Consorzio Gruppo ECOPED e Paolo Arrigoni, Senatore Questore membro della Commissione Territorio Ambiente e Beni ambientali del Senato.



Secondo tema affrontato sarà quello della legalità delle filiere di riciclo. Se ne occuperanno Giuliano Maddalena, Direttore del Consorzio Ecopower e i rappresentanti del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, che parleranno di tutte le azioni messe in campo per contrastare gli illeciti ambientali.



Il Direttore di QUATTRORUOTE Gian Luca Pellegrini e Leonardo Colapinto, Supply Chain Manager di Ecopower discuteranno invece con Federico Magalini di SOFIES Group e con alcuni rappresentanti del settore dei produttori di carrelli elevatori del vantaggio competitivo del corretto riciclo del litio.



Giuliano Maddalena, Luca Pagliari e il Prof. Silvano Guelfi del Politecnico di Torino si confronteranno infine con i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di raccolta, riutilizzo e riciclo, focus dell’ultimo panel talk.