I Comuni di Mantova e Verona uniscono le forze per la Maratona tra le due città.

Un primo incontro per portare a termine l’iniziativa podistica tra le due città si è svolto giovedì 26 settembre, presso il Municipio di via Roma 39, tra gli assessori allo Sport dei Comuni di Mantova, Paola Nobis, e di Verona, Filippo Rando. La proposta di creare il prima possibile un comunicato organizzatore di tale Maratona era stata lanciata dal sindaco Mattia Palazzi che ha annunciato l’iniziativa lo scorso luglio, durante la conferenza stampa di presentazione della Mantova Half Marathon (in programma domenica 6 ottobre), direttamente in collegamento telefonico con il primo cittadino di Verona Federico Sboarina.





“Nell’anno di Mantova Città Europea dello Sport – ha detto a fine incontro l’assessore Nobis – abbiamo gettato le basi per la Maratona Mantova-Verona. Un importante evento sportivo, ma che serve anche per avvicinare le due città, le quali hanno già intessuto tante relazioni nel passato e anche nel presente. Stiamo lavorando per realizzare questo appuntamento nel 2021”.





“Un progetto unico in Italia– ha detto l’assessore del Comune di Verona, Rando –, un sogno che si realizza per moltissimi runner che arriveranno da tutto il Paese. Un evento che contribuirà a rafforzare il legame tra Verona e Mantova, con ricadute positive per entrambi i territori”.





Al tavolo di lavoro era presente anche il Capo di Gabinetto del Comune di Mantova Stefano Simonazzi e i tecnici dell’Ufficio Sport.