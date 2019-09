Polizze auto: la guida del futuro è Active.

Incidenti nei quali spesso perdono la vita giovani, vita che si poteva salvare se gli aiuti fossero arrivati in tempo sul posto, o di altre situazioni nelle quali la tempestività di intervento dei mezzi di soccorso o delle forze dell’ordine poteva limitare i danni e garantire maggior sicurezza ai cittadini.Per circoscrivere alcune di queste tragiche conseguenze ci hanno pensato le Compagnie di Assicurazione mettendo sul mercato, prodotti che avvalendosi delle nuove tecnologie a portata di touch, propongono soluzioni innovative ai loro clienti,che possono così contare anche su servizi avanzati di prevenzione e protezione e vedere premiato il loro stile di guida.

Fra le compagnie innovative va annoverata la veronese Cattolica Assicurazioni che ha vinto il primo premio MF Innovazione Award 2018 con il prodotto ACTIVE AUTO, che permette al guidatore in difficoltà di ricevere un aiuto in tempo reale attraverso un dispositivo – Active box – auto installabile e dotato di sensori in grado di riconoscere eventuali impatti, dando la possibilità al conducente di allertare la centrale operativa e richiedere l’intervento di un carro attrezzi e, in caso di bisogno, dei soccorsi.

Scaricando Active App sullo smartphone si possono visualizzare gli itinerari dei viaggi effettuati e l’ultima posizione registrata del veicolo; inoltre si possono pianificare gli spostamenti, rilevando i punti pericolosi delle strade italiane indicati da Fondazione ANIA e le condizioni meteo lungo il percorso. Active Appfornisce informazioni relative a chilometri percorsi, tipo di strada e fascia oraria, accelerazioni e decelerazioni, superamento soglie di velocità, per un miglioramento costante e una sicurezza sempre maggiore. Inoltre è possibile estendere tutti i servizi anche ad altre persone che utilizzano il veicolo assicurato.

Active Box è un piccolo dispositivo da applicare sul parabrezza dell’auto vicino allo specchietto retrovisore. Premendo il pulsante SOS per 2 secondi o attivando la chiamata di emergenza dallo smartphone tramite Active App, si può accedere a diversi servizi disponibili H24. In caso di incidente si potrà infatti, contare sull’invio di un carro attrezzi e/o di un’ambulanza. Inoltre, a seguito di una brusca e improvvisa decelerazione o di un forte impatto, verrà automaticamente allertata la Centrale Operativa che, accertata la necessità, attiverà i soccorsi.

Active Securityinvece è il dispositivo che fornisce indicazioni sulla posizione del veicolo in caso di furto o rapina. Sarà sufficiente contattare la Centrale Operativa tramite Active App e inviare appena possibile, all’agenzia che ha emesso il contratto, copia della denuncia presentata alle autorità competenti.

Con Active Auto viene offerto un mondo di vantaggi:

• il 15% di sconto sulla garanzia rc auto al momento del primo acquisto;

• il 60% di sconto e nessuno scoperto sulla garanzia furto, se si acquista Active Security;

• fino al 30% di sconto sulla garanzia rc auto a rinnovo, se lo stile di guida è virtuoso;

• fino al 5% di sconto sulla garanzia rc auto, se il veicolo prevede sistemi di sicurezza sofisticati e all’avanguardia.

Inoltre, Active Auto, propone ulteriori garanzie per una protezione davvero completa: dalla copertura per i danni a cose e persone in caso di incidente con un veicolo non assicurato, a quella per gli infortuni del conducente, alla tutela legale anche nel caso in cui dovessi utilizzare un altro veicolo in forma di car sharing, e un servizio di assistenza che prevede auto sostitutiva anche in caso di tempi di riparazione ridotti.