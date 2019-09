Un albero per il futuro. Banca Cassa Padana, Leno, Brescia, pianta una foresta, in Africa.

In Kenya, l’operazione mira alla riforestazione di una piccola area rurale, coinvolgendo gli enti locali e fornendo alternative agricole redditizie alla popolazione. Cassa Padana, soci e clienti della stessa, vivranno l’avventura, a migliaia di chilometri di distanza, certi che anche un piccolo gesto, la messa a dimora d’un albero, la condivisione di un sogno, potranno aiutare l'ambiente e la sua gente. Ogni albero della foresta di Cassa Padana avrà una pagina online, verrà geolocalizzato e fotografato, in modo da permettere di seguirne la crescita... Un progetto importante, dunque, perché non solo si piantano alberi, generando nuova vita, ma, lo si fa, con chi ha bisogno dei loro frutti e dei loro benefici ambientali e sociali. Filiali e sito di Cassa Padana sono a disposizione con ogni info, in merito. Quanto a Treedom, essa è una piattaforma web, che permette di piantare un albero a distanza e di seguirlo online. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a Firenze, sono stati piantati più di 600.000 alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia, www.cassapadana.it.

Pierantonio Braggio