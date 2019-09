PRESS OUTDOOR & PROMOTION KEY AWARD: COO’EE VINCE IL PRIMO PREMIO E OTTIENE TRE NOMINATION

Il premio le è stato riconosciuto per

Family & Lifestyle:la campagna di comunicazione di Ferrari BK azienda produttrice di manufatti in calcestruzzo per pavimentazioni e murature.

Per Coo’ee Italia, l’agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi, è stata una serata

ricca di soddisfazioni: oltre al primo premio della categoria Family & Lifestyle ha ottenuto altre importanti

nomination, come quella della categoria Packaging per la nuova linea di prodotti realizzata per

BioFactor, leader italiano della produzione biologica di popcorn, fagioli e arachidi, e quella della

categoria Food per la campagna sulla varietà produttiva realizzata per VIP Val Venosta, uno dei più grandi produttori europei di mele biologiche.