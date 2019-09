Economia veronese e attività mafiose.

NUOVA INTERDITTIVA ANTIMAFIA EMESSA

DAL PREFETTO DI VERONA

Il Prefetto Donato CAFAGNA ha adottato un provvedimento interdittivo antimafia nei

confi'onti della società di autotrasporto AD SRLS, con sede nel comune di Castagnaro nonché

nei confronti di coloro che si sono succeduti nella carica di amministratore e socio unico della

stessa azienda.



Il provvedimento giunge al termine di una complessa attività mfo-mvestigativa scaturita

seguito della richiesta di comunicazione antimafia formulata dall’ufficio della

Motorizzazione Civile di Verona tramite la banca Dati Nazionale Antimafia sul conto della

stessa società.

I rapporti informativi fomiti dalla Questura, dai Comandi Provinciali dei Carabinieri e

della Guardia di Finanza e dalla Sezione della DIA di Padova e valutati dal Tavolo di supporto

tecnico costituito presso la Prefettura di Verona, hanno evidenziato una qualificata e concreta

sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, realizzata attraverso l’avvicendarsi in capo alla

società di prestanome, abitualmente in rapporto di collaborazione e condivisione di interessi con

soggetti insediati m Veneto, appartenenti o contigui a organizzazioni criminali,

provvedimenti giurisdizionali e misure di prevenzione antimafia.

già colpiti da

«

L’approfondita analisi delle vicende societarie ha fatto emergere un modus operandi

finalizzato, attraverso trasferimenti di quote

(D

passaggi di titolarità delle cariche amministrative tra

soggetti caratterizzati da una spiccata intercambiabilità, a favorire un polo di interessi economico -

mafiosi e schermare le ditte che lo compongono dalle attività di controllo svolte da parte degli

apparati dello Stato.