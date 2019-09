Amia, Verona, nuovamente in attivo

Martedì, 24 settembre 2019, l’assessore alle Aziende partecipate, Daniele Polato, e il presidente di Amia, Bruno Tacchella, hanno illustrato il bilancio consuntivo di Amia, relativo al primo semestre 2019. Pesano fortemente su Amia i costi di lavorazione dei rifiuti e, quindi, di smaltimento, costi, oggi, ridotti, con l’intervento di Regione Veneto e con la revisione migliorativa di contratti di ritiro dei rifiuti, con Comuni, supermercati e Fiera. Tagliate sponsorizzazioni e consulenze. Inoltre, il Comune di Verona rimborsa ad Amia la spesa per la manutenzione delle zone verdi. Se, a fine anno 2018, quindi, Amia era in perdita per 1.900.000.-€, ora, siamo ad un utile di 200.000.-€. Ciò, che, ha permesso la stabilizzazione di 70 dipendenti e la creazione di basi, per progetti per il prossimo 2020. Fra l’altro, è prevista la sperimentazione di cassonetti intelligenti, con funzionamento a tessera, per la raccolta differenziata. “Gestione oculata, sacrifici da parte di tutti ed efficienza hanno dato risultati straordinari, nonostante la difficile situazione ereditata – ha evidenziato Polato -. Ed è solo l’inizio di un recupero, che sta producendo ricavi e utili, che, finalmente, danno all’Azienda una prospettiva, più che positiva. Ringrazio il Consiglio di amministrazione e i dipendenti per il lavoro fatto, nonostante, spesso, siano stati al centro di pressioni e di dichiarazioni fuori luogo. Ora procediamo per l’affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti, un’indicazione politica, che questa Amministrazione ha dato, fin dalla campagna elettorale. Da inizio mandato, abbiamo, infatti, lavorato per la revoca del project financing, al fine di tutelare Amia e i suoi lavoratori, così come Agsm e il suo patrimonio aziendale. Nonostante i tagli fatti, il servizio è sempre stato garantito, su tutti i fronti. Dalla pulizia della città – basti pensare alle migliaia di turisti, che arrivano ogni giorno, per eventi, concerti, lirica, e che trovano una città pulita – al supporto, durante gli sgomberi, per mantenere il decoro delle aree occupate abusivamente. Così, come dello sforzo fatto, per far fronte alla maleducazione di persone, che lasciano i rifiuti fuori dei cassonetti. Parliamo non di un disservizio Amia, ma, di un comportamento inaccettabile, che contrasteremo ancora più insistentemente, nei prossimi mesi, grazie all’ausilio della tecnologia e potenziando i controlli”. Da notare, che Amia provvede ad interventi su cassonetti, giorno e notte, prestando attenzione, ovviamente, anche alle criticità, che vengono segnalate dai cittadini.