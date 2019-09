Adiconsum ed i consumatori veronesi

Rimborso delle bollette a 28 giorni, istanze al Fondo indennizzo Risparmiatori, caso diamanti… Temi interessanti, che meritano approfondimento e, al tempo, sfide straordinarie della vita quotidiana, che il consumatore deve affrontare… Se ne tratterà nell’incontro, fissato per giovedi, 26 settembre, alle 17, in Sala Farinati, Biblioteca Civica, via Cappello 43, Verona. “Partiremo dai casi pratici più diffusi – afferma Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona – per giungere ad una rilettura degli argomenti del libro Nuova Provianda, che contiene gli atti del Congresso provinciale Adiconsum Verona, tenutosi il 9 marzo 2017 e che traccia alcune linee di riflessione, sulla società moderna, che impattano direttamente la vita dei consumatori”. All’incontro interverranno Davide Cecchinato, i legali di Adiconsum Verona, Silvia Caucchioli, Iacopo Cera e Carlo Battistella. Moderatore sarà il giornalista Giovanni Salvatori. A coloro, che parteciperanno, verrà data gratuitamente una copia del libro Nuova Provianda e i moduli per chiedere il rimborso delle bollette 28 giorni e le istruzioni, per accedere alla procedura del Fondo Indennizzo Risparmiatori.