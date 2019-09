Sacchetti di tessuto, il packaging ideale per il vino

Le cantine scaligere possono vantare una delle produzioni più significative di vino del Veneto e di tutta la penisola italiana; una produzione caratterizzata dalla qualità e dai sapori tipici di un territorio a ridosso delle Alpi. La produzione di questi vini è da sempre caratterizzata dalla sostenibilità e dal rispetto per l’ambiente, così come dall’affiancare nuove tecnologie ai tradizionali metodi produttivi.



È proprio tra innovazione, sostenibilità e rispetto per l’ambiente che nasce la nuova tendenza del packaging delle bottiglie attraverso eleganti sacchetti in tessuto. Oltre a conferire un tocco di eleganza, i sacchetti in tessuto hanno mostrato di poter contribuire in modo significativo alla crescita dell’immagine delle aziende e del loro fatturato, determinando un maggiore apprezzamento del marchio. Una soluzione, dunque, funzionale ed economica, che all’aspetto ecologico ha saputo coniugare uno stile accattivante e raffinato.



Sacchettiditessuto.it mostra le soluzioni migliori a disposizione delle aziende, proponendo un packaging per bottiglie in velluto o altro materiale, personalizzabile con il brand aziendale e in numerose altre soluzioni, e prodotto interamente in Italia. Un servizio che permette di creare il proprio sacchetto in tessuto personalizzato e ricevere il materiale direttamente in azienda o a casa.

Come personalizzare il proprio packaging



Affidarsi ad un buon packaging rappresenta già una parte consistente del futuro successo del proprio vino. Nelle fasi preliminari si deve, necessariamente, individuare i punti di forza del proprio prodotto e trasferirli sulla scelta dei materiali, dei colori e del messaggio da comunicare attraverso il logo o gli slogan aziendali.



Per quanto riguarda i materiali, oltre al velluto, è possibile affidarsi al tradizionale cotone, l’organza e numerose fibre sintetiche. Anche le dimensioni possono essere completamente personalizzate al fine di adattare il sacchetto al prodotto che dovrà ospitare.



Il brand o un particolare messaggio aziendale, invece, potranno essere impressi sul sacchetto affidandosi alla tradizionale stampa oppure al ricamo: queste tecniche infattiverranno effettuate senza alcun problema su qualsiasi tipo di materiale, garantendo la medesima qualità. I sacchetti di tessuto possono essere personalizzati anche nella chiusura, fornendo ai clienti, principalmente, la possibilità di optare per uno o due laccetti; una soluzione molta apprezzata soprattutto per chi ha intenzione di riutilizzare i sacchetti nel futuro. Oltre alle bottiglie di vino, poi, il sacchetto di tessuto si presta anche per altri utilizzi come, ad esempio, conteneregioielli, cosmetici, cibo e qualsiasi altro bene di consumo.

Le soluzioni per l’imballaggio



I sacchetti di tessuto negli ultimi anni stanno avendo una rapida diffusione ed i motivi alla base del fenomeno sono numerosi. Da semplice articolo di imballaggio, il sacchetto, si è imposto negli anni come un valore aggiunto e diventando punto di riferimento della promozione e dell’immagine delle aziende. Le aziende produttrici di sacchetti in tessuto hanno contribuito ad accrescere la fiducia nei confronti di tale prodotto, mostrandosi flessibili nei confronti dei propri clienti e permettendo dipersonalizzare e stampare piccole quantità di materiale.



È chiaro che molti di questi successi sono stati possibili con l’avvento della nuova era digitale e delle nuove professioni che hanno fatto sì che alcuni servizi, soprattutto online, potessero essere migliorati e resi più economici. Il mercato offre ormai tante soluzioni di materiali differenti ma tutti rispettosi dell’ambiente e funzionali, che rappresentano una soluzione alternativa ad altri accessori per l’imballaggio.(I.P.)