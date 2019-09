IL PROSECCO GOLD DI BOTTEGA SBARCA NELL'ISOLA ANGUILLA

Da Shoal Bay East a Rendezvous Bay, a Meads Bay è un susseguirsi di oceano, di spiagge, di vegetazione. Un'isola tagliata da un'unica strada. In questo posto dove nessuno grida, la musica non è mai ad alto volume, dove lo stress viene dimenticato, Sandro Bottega, a capo dell'azienda vinicola che porta il suo nome,è riuscito a formalizzare un accordo di collaborazione con Tropical Distributors Ltd, primo distributore dell'isola, per introdurre il Prosecco Gold, il Rose Gold, il limoncino, la grappa Alexander. Se non bastasse Bottega ha convinto l'importatore locale ad aprire un negozio , una specie di Prosecco Bar. All'aeroporto Owen Roberts, con il Prosecco Gold a farla da padrone. E proprio dal successo ottenuto dalle Cayman è giunta la richiesta di bottiglie di grande formato, da 4.5 litri in su, segno evidente che il Prosecco Gold sta facendo proseliti anche in quest'altro angolo dei Caraibi.