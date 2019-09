A Verona “Innovation days" Innovare e investire in un territorio di eccellenze

Nel corso dell’appuntamento veronese si è approfondita la capacità del territorio veneto di puntare sull’innovazione attraverso una serie di interventi di rappresentanti di tutti i settori che hanno saputo porsi come protagonisti del cambiamento.



I lavori hanno visto in apertura l’intervento del Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, del Presidente di Confindustria Verona Michele Bauli, del Sindaco di Verona Federico Sboarina, del Vice Presidente della Camera di Commercio di Verona Paolo Tosi e del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.



“L’informazione economico finanziaria spesso trascura le piccole e medie imprese, spina dorsale del paese” - ha sottolineato il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini – “Per questo al Sole 24 Ore rilanciamo storie d’impresa dai territori con iniziative come Innovation Days, per dare spazio all’economia reale”.



"E' un piacere avere a Verona una delle sei tappe del Roadshow del Sole 24 Ore. Il nostro è un territorio dalla grande vocazione manifatturiera, con una produzione industriale che cresce ininterrottamente da 6 anni. L'industria è il settore economico che garantisce maggiore occupazione e crea maggiore valore aggiunto. Il 32% del totale degli occupati lavora nell’industria e il 62% nei settori collegati alla filiera industriale che produce quasi il 70% del valore aggiunto complessivo generato nella nostra provincia” ha sottolineato il Presidente di Confindustria Verona Michele Bauli, che ha proseguito: “Questo è un tessuto produttivo che genera lavoro: nel 2018 Verona è la provincia Veneta che ha registrato il numero maggiore di assunzioni in termini di lavoratori dipendenti. Risultati che sono possibili grazie ad un territorio che offre molto: da infrastrutture eccellenti ad un'ampia offerta di percorsi formativi universitari e di istruzione tecnica superiore. Risultati che possiamo 'toccare con mano' attraverso le parole delle imprese che avremo il piacere di ascoltare oggi e che sono un esempio delle tante aziende che, dietro le quinte e lontane dai riflettori, ogni giorno rendono grande la nostra provincia e il nostro paese. Non possiamo fare altro che augurarci che anche la politica ci segua quanto prima con interventi che spingano sulla crescita”.



Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha quindi sottolineato che “in Veneto ci sono quasi 600mila partite Iva, fa 50 miliardi di Pil, l’80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti, la possiamo definire la nostra Baviera. La sfida è proseguire nella crescita”. Sempre ZAIA ha aggiunto che vorrebbe che i giovani si formino nell'eccellenza, andando all'estero per fare esperienza, imparando l'inglese, mapoi tornassero a casa loro portando il meglio di quello che hanno imparato. Invece teme che molti giovani italiani siano all'estero perchè non c'è lavoro e si accontentino di lavori di minor prestigio.

MOlti sono stati gli interventi di vari personaggi veronesi inuna scaletta ricca che ha riempito tutta la giornata.

Da segnalare gli interventi dei rettori delle università di Padova e Venezia e dell'ex rettore di Verona Nicola Sartor.



“La capacità di produrre, assimilare e gestire l’innovazione è uno dei fattori competitivi più dirompenti per l’industria mondiale e anche il settore assicurativo sta vivendo una rapida trasformazione tecnologica” ha dichiarato Luigi Barcarolo, Direttore Danni Auto, Insurance Analytics and Business Architecture di Cattolica Assicurazioni. “La nostra decisione strategica è stata quella di unire le competenze analitiche tradizionali degli attuari a quelle di nuove professionalità orientate alla data science, creando una struttura di Insurance Analytics and Business Architecture unica in Europa continentale. Oltre alla telematica, sempre più presente nelle case e nelle automobili degli italiani, l’analisi dei dati è fondamentale in diversi momenti della nostra catena del valore come l’underwriting, l’efficientamento dei processi di back-office, la liquidazione dei sinistri e il customer service. Allo stesso tempo, il digitale ha accelerato le modalità di risposta alle istanze dei nostri clienti e ci ha permesso di ottimizzare l’offerta con nuovi prodotti, anche tailor made, in linea con le abitudini di vita e le nuove esigenze degli assicurati”.





L'evento è stato reso possibile dai contributi di varie istituzioni Confindustria Verona, della CCIAA di Verona e del Comune di Verona; partner dell’iniziativa sono TIM, UniCredit, Rekeep, Cattolica Assicurazioni, LeasePlan, Cortellazzo&Soatto e Wavemaker.