54° Salone Internazionale, dedicato a marmo, tecnologie e design

L’Africa, le sue ricchezze minerarie e l’estro creativo dei suoi designers emergenti, saranno al centro dell’attenzione, all’inaugurazione della 54ª edizione di Marmomac, che si terrà, presso la fiera di Verona dal 25 28 settembre 2019. Marmomac è il più importante evento mondiale, dedicato a pietra naturale, a graniti, alle tecnologie di lavorazione, ai mezzi di trasporto, al sollevamento, ad accessori e ai servizi del settore.

Siamo ad una kermesse sempre più internazionale: 1.650 espositori, dei quali, il 64% esteri, da 60 Paesi, oltre all’Italia, su oltre 80.000 mq di spazio espositivo, dato da 12 padiglioni e da aree esterne. Sono attesi operatori specializzati e buyers da 150 nazioni. Marmomac è la piattaforma di promozione di riferimento, per il comparto lapideo, un mercato che sfiora i 18 miliardi di euro di interscambio globale, in cui l’Italia mantiene saldo il proprio primato di qualità e di valore aggiunto, in particolare, per i prodotti finiti e le tecnologie di lavorazione. Le aziende del settore marmo sono, in Italia, 3.251, con 33.800 addetti e con un valore della produzione di 4 miliardi di euro, per un export complessivo di 2,9 miliardi (1,8 miliardi di marmo e pietre, per il 78,1% lavorati, e 1,1 miliardi di euro di tecnologie). Il nostro import ammonta a 332,5 mln di euro. Nel primo semestre del 2019 l’export è aumrntato del 3%, essendo dato da materiali grezzi lapidei (per un totale di 212,1 mln di euro) e del 2,9%, dato da tecnologie (553 mln), mentre si assiste a un calo delle esportazioni di prodotti lapidei lavorati e semilavorati del 6,1% (658,8 mln) e del 4% dei materiali grezzi (872 mln di euro). Un grande evento, dunque, ogni anno più ampio e più visitato, da operatori e tecnici del settore, trovando essi, nello stesso, un ottimo punto di riferimento per le loro esigenze.