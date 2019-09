Gruppo 24 ORE, a Verona

A cura del Gruppo 24 ORE, ha avuto luogo a Verona, il mattino del 24 settembre, presso la Camera di Commercio, l’importante roadshow “Innovation Days”, con numerosi, autorevoli interventi, a cominciare da quello del direttore del “Il Sole 24 Ore”, Fabio Tamburini. Relatori sono stati presidenti d’azienda, di Associazioni, funzionari di Compagnie d’Assicurazione, amministratori delegati, rettori d’Università, ed altri, sui seguenti temi: Il sapere, che cambia; La spinta dei mercati globali; L’innovazione, che crea lavoro; I nuovi servizi; Reinventarsi, per ripartire e Prodotto, processo, mercato: le strade dell’innovazione. Un importante appuntamento, centrato sull’approfondimento delle eccellenze della manifattura, dei servizi e dell’agroalimentare del territorio veneto. Il prossimo incontro “Innovation days” è previsto per mercoledì, 30 ottobre, a Napoli. Il pomeriggio, sempre del 24 settembre, si è tenuto il workshop, dal titolo “E-commerce: not only “for sale”. Momenti importanti, che meritano d’essere seguiti, perché, attraverso le esperienze, di chi – spesso, colleghi – è costantemente impegnato nel mondo dell’economia, sempre in evoluzione, si acquisiscono, saperi e conoscenze, essenziali per la propria attività. Per ulteriori infos: www.ilsole24ore.com/innovationsdays.