Cinema e Scuola

Attraverso il cinema, analizzare e comprendere la contemporaneità: è questo l’obiettivo de “Il Secolo breve: il cinema e il suo linguaggio interpretano il ‘900” , corso di formazione, volto agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado di Verona e provincia . Cura l’iniziativa AGIS-ANEC Tre Venezie e la finanziano MIUR e MiBA, attraverso il bando “Buone Pratiche, Rassegne e Festival”, proposte al mondo della Scuola, per la formazione dei docenti in materia di alfabetizzazione e d’utilizzo del linguaggio cinematografico, all’interno degli Istituti scolastici e nell’ambito delle proposte didattiche curriculari. Il progetto prevede due diversi momenti, complementari, ma, allo stesso tempo, indipendenti fra loro: agli insegnanti verranno proposti 4 films, legati a questioni storiche e socio-culturali del ‘900, analizzati sotto i profili linguistico e contenutistico, per offrire conoscenza del linguaggio cinematografico e audiovisivo ed una panoramica delle possibilità di un suo utilizzo scolastico; una volta inserito in un percorso didattico, con strumenti e attività a precedere e a seguire, lo stesso ciclo di film potrà essere offerto alle classi partecipanti. Spunto per il titolo e i contenuti del progetto derivano, dal noto saggio di Eric J. Hobsbawm “ Il secolo breve” , lettura di grande fortuna critica e divulgativa degli eventi, caratterizzanti il XX secolo e le sue conseguenze, sull’oggi. I citati 4 film vengono, quindi, proposti in relazione alle tre Età circoscritte da Hobsbawm: l’ Età della Catastrofe , 1914-1945, dominata dai due conflitti mondiali e dalle numerose crisi e rivoluzioni, che li accompagnarono. I film proposti sono La corazzata Potemkin di Sergej M. Ejzenstejn, e Dunkirk , pellicola del 2017 regista e sceneggiatore Christopher Nolan. Seguirà l’ Età dell’Oro , 1946-1973, gli anni della definitiva fine del colonialismo, dell’equilibrio del terrore fra il blocco occidentale e quello sovietico, dei piani quinquennali e del boom economico, età presentata attraverso la commedia grottesca Morto Stalin, se ne fa un altro (2017), opera dello sceneggiatore e regista italo-inglese Armando Iannucci. Infine, la Frana , anni 1973-1991, segnati dal primo shock petrolifero, dalla dissoluzione dell'URSS e dal riemergere di tensioni sociali, politiche, culturali, identitarie; per la Frana è stato scelto il film di Steven Spielberg, The Post (2018), dedicato allo scandalo dei dossier segreti della commissione McNamara, i Pentagon Papers, coraggiosamente, resi pubblici dal Washington Pos, nel 1971. I docenti interessati al corso – a titolo completamente gratuito – invieranno la loro adesione ad AGIS-ANEC Tre Venezie, a mezzo agis3ve@agistriveneto.it , entro il 30 settembre 2019. Ulteriori dati, relativi ad AGIS Triveneto: 35139 PADOVA - Piazza Insurrezione n. 10 – Tel. 049 8753141-8750851 – www.agistriveneto.it.