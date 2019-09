Svelato il nuovo cartellone per l’Arena 2020.

Forte dell’aumento di spettatori e incassi, la Fondazione Arena presenta il cartellone della prossima estate, in cui spicca un titolo che in Arena non si vedeva da più di dieci anni: Cavalleria Rusticana, di Mascagni, atto unico che verrà eseguito assieme ad un altro atto unico, Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Il progetto prevede un nuovo allestimento e una nuova messa in scena, e saranno rappresentate per 9 serate. Accanto a questo elemento di novità, vecchie conoscenze e recenti proposte. Immancabile Aida, ritorno per Nabucco, Traviata e Turandot. Pure le serate di gala sono per l’80% già state fruite dal pubblico scaligero: Domingo Opera Night, la IX sinfonia di Beethoven e Roberto Bolle. Elemento di novità è l’evento The Stars of Opera, serata su cui la Fondazione Arena si riserva di svelarci programma e protagonisti.